Правительство расширило программу "єОселя" для украинцев без собственного жилья
Правительство внесло изменения в программу єОселя — отныне принять участие смогут украинцы, не имеющие собственного жилья независимо от профессии, сообщает Новое время.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Для новых участников программы будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет.
"Эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки. Мы создаем возможность для украинских семей, которые нуждаются в жилье, получить его уже сейчас", — сказал Шмыгаль.
Военнослужащие, правоохранители, учителя, медики и ученые могут получать ипотеку под 3%. По словам Шмыгаля, на сегодня таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более чем 2,3 млрд грн.