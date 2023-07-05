Талибы приказали закрыть все женские парикмахерские и салоны красоты в Афганистане

Террористическое движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, издало приказ о прекращении работы всех женских парикмахерских и салонов красоты в Афганистане с 3 августа﻿. Об этом, со ссылкой на ВВС, сообщает Деловая столица.

"Представитель Министерства пропаганды морали сообщил BBC, что предприятия имеют один месяц, чтобы подчиниться приказу, начиная со 2 июля, когда они впервые были проинформированы об этом шаге" , — сообщили в издании.

Это — последнее ограничение из ряда решений талибов, направленных против прав женщин, пишет издание.

"Талибан лишает афганских женщин главных прав человека. Они нарушают права женщин. Этим решением они лишают женщин возможности служить другим женщинам. Когда я услышала эту новость, я была шокирована. Похоже, у талибов нет никакого политического плана, кроме сосредоточения внимания на женских телах. Они пытаются устранить женщин на всех уровнях жизни" , — прокомментировала это решение одна из афганских женщин на условиях анонимности.

В британском издании отметили, что салоны красоты оставались открытыми даже после того, как талибы вернули себе власть два года назад после вывода американских войск. Однако витрины магазинов часто закрывали, а изображения женщин в салонах закрашивали аэрозольной краской, чтобы скрыть их лица.

Правительство Талибана не объяснило, что стало причиной запрета, или какие альтернативы, если таковые имеются, будут доступны женщинам после закрытия салонов. Другая афганка, которая попросила не называть ее имени, сказала, что ее друзья подтвердили закрытие парикмахерских в Кабуле и других местах.