В Генштабе назвали страны, наиболее оказывающие военную помощь РФ

Лидерами в помощи России в поставках оружия для войны против Украины остаются Иран, Беларусь и КНДР. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, сообщает Укринформ.

"Лидерами в помощи РФ остаются такие страны как Иран, Беларусь и Северная Корея. Кроме того, отдельные страны постсоветского пространства способствуют завозу на территорию РФ высокотехнологичных составляющих для изготовления современного вооружения и военной техники" , — отметил Громов.

В то же время, по его словам, не исключается, что взаимодействие между вооруженными силами России и Китайской Народной Республики будет продолжаться.

"С одной стороны, ослабленная Россия является гарантией податливости Москвы к китайской политике, то есть – рамки российской международной и военной активности будут отвечать интересам Китая. С другой стороны, Пекин заинтересован в изучении именно боевого опыта российской армии, который она получила в противостоянии с западными системами и образцами вооружения" , – объяснил бригадный генерал.