МИД Турции: членство Швеции в НАТО может создать проблемы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявляет, что членство Швеции в НАТО может создать проблемы для Альянса, поскольку правительство страны разрешило акцию по сожжению Корана, сообщает Европейская правда.

"С точки зрения стратегической и безопасности оценки, сейчас более открыто обсуждается вопрос, будет ли членство Швеции в НАТО бременем или преимуществом" , – сказал Фидан.

По его словам, Турция до сих пор не одобряет шведскую заявку на вступление в НАТО, поскольку Швеция до сих пор не выполнила трехстороннее соглашение, подписанное Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки о борьбе с терроризмом, а также из-за неспособности шведского механизма безопасности предотвращать инциденты, подобные сожжению Корана.

Глава МИД Турции считает, что разрешение Швеции на оскорбления символов ислама может повлечь проблемы с безопасностью для НАТО, что ставит под сомнение безопасностный и стратегический вклад этой страны.