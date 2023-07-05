Зеленский провел Ставку: обсудили защиту АЭС и производство боеприпасов

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили защиту украинских атомных электростанций от российских атак, ситуацию на фронте, а также наращивание производства техники и боеприпасов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О защите АЭС докладывали командующий ВВС Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко и глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

О ситуации на фронте докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а также командующие направления Тарновское, Москалев и Наев.

Также обсудили дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Об этом докладывали командующий силами логистики Гуляк, министр стратегической промышленности Камышин, министр инфраструктуры Кубраков и министр обороны Резников.