Зеленский провел Ставку: обсудили защиту АЭС и производство боеприпасов
На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсудили защиту украинских атомных электростанций от российских атак, ситуацию на фронте, а также наращивание производства техники и боеприпасов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
О защите АЭС докладывали командующий ВВС Николай Олещук, министр внутренних дел Игорь Клименко и глава ГНСУ Сергей Дейнеко.
О ситуации на фронте докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а также командующие направления Тарновское, Москалев и Наев.
Также обсудили дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Об этом докладывали командующий силами логистики Гуляк, министр стратегической промышленности Камышин, министр инфраструктуры Кубраков и министр обороны Резников.