Fitch изменил рейтинги двух украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги устойчивости двух государственных банков Украины - Ощадбанка и Укргазбанка, и подтвердило рейтинг еще одного госбанка - Укрэксимбанка. Соответствующие рейтинги опубликованы на сайте агентства, сообщает Экономическая правда.

Так, Fitch Ratings повысило рейтинги устойчивости Ощадбанка и Укргазбанка с "сс" до "ссс-", и подтвердило их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах соответственно "ССС-" и "ССС".

"Повышение рейтинга устойчивости отражает мнение об умеренно более низком риске банкротства Ощадбанка и Укргазбанка в результате более устойчивого качества активов и прибыльности из-за менее жесткой операционной среды, чем мы ожидали ранее" , – указывает агентство.

Одновременно оно понизило рейтинги государственной поддержки GSR обоих банков с "ссс-" до "нет поддержки" (ns).

"Понижение рейтинга GSR отражает нашу уверенность в том, что в случае существенного дефицита капитала Ощадбанк и Укргазбанк, скорее всего, в ближайшем будущем будут действовать в условиях ограничения регулятивного капитала, а не получит незамедлительную чрезвычайную капитальную поддержку от государства" , – пояснило Fitch.

Помимо того, агентство подтвердило долгосрочные РДЭ государственного Укрэксимбанка в иностранной и национальной валютах "CCC-" и "CCC", а также подтвердило его рейтинги VR на уровне "f" и GSR на уровне "нет поддержки".

Fitch поясняет такую оценку тем, что показатели достаточности основного и регулятивного капитала Укрэксимбанка на 1 июня соответственно 3,7% и 7,4% остаются ниже минимальных нормативных значений 7% и 10%.

"Мы полагаем, что банк будет продолжать полагаться на продолжительное послабление регулятивного капитала для продолжения работы, учитывая ограниченные перспективы восстановления капитализации за счет внутреннего накопления капитала, а также слабой способности и склонности государства к рекапитализации банка в ближайшем будущем из-за войны" , – указало агентство.

В случае всех трех госбанков Fitch прогнозирует, что они продолжат обслуживать свои внешние обязательства.

Агентство уточняет, что их рейтинги дефолта эмитента на одну ступень выше суверенного рейтинга.

В отношении Ощадбанка, в частности, указывается, что на конец первого квартала 2023 года его внешний долг составлял всего 3% общего объема финансирования, а с начала войны банк погасил около $158 млн своих еврооблигаций. Его следующие выплаты будут умеренными: около $6 млн должны быть погашены в июле 2023 года и $25 млн в сентябре 2023 года, уточняет агентство.

Что касается Укргазбанка, то Fitch считает, что доступной ликвидности банка в иностранной валюте было достаточно для покрытия долга в иностранной валюте со сроком погашения более 12 месяцев, а также умеренной доли клиентских депозитов в иностранной валюте на конец 1 кв. 2023 г.

Наконец в отношении Укрэксимбанка агентство указало, что его доступная ликвидность в иностранной валюте, в основном состоящая из средств в иностранных банках, полностью покрывала недепозитные обязательства в иностранной валюте со сроком погашения через 12 месяцев на конец 2022 года.

Следующие выплаты по еврооблигациям банка должны быть произведены в июле 2023 года ($20,3 млн) и в январе 2024 года ($20,3 млн). Помимо еврооблигаций, на конец третьего квартала 2022 года составлявших 4% общего финансирования, другие крупные недепозитные обязательства в иностранной валюте включают кредиты от международных финансовых организаций – 12%. Депозиты, в основном юрлиц, являются основным источником фондирования Укрэксимбанка с долей 74% на конец третьего кваратла 2022 года, указано в сообщении.

В отношении качества кредитных портфелей Fitch указало на большую зависимость Ощадбанка от вложения в госбумаги и кредитования госпредприятий. Этот же риск, добавило агентство, присущ и Укрэксимбанку, у которого, к тому же, низкое качество активов прошлых лет и высокая доля кредитов в иностранной валюте. Почти все эти риски агентство отметило и для Укргазбанка, доля кредитов в иностранной валюте у которого 46%, а помимо этого есть еще и значительная концентрация портфеля в рисковом энергосекторе.