РФ планирует набрать в армию около 500 тысяч человек – Генштаб

Кремль планирует дополнительно привлечь в вооруженные силы РФ до 500 тысяч человек за счет набора контрактников для комплектования и пополнения потерь подразделений в зоне боевых действий. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает Укринформ.

"Официально мобилизация в РФ приостановлена. Однако осуществляются меры по набору военнослужащих по контракту по комплектованию и пополнению потерь подразделений в зоне боевых действий. По планам Кремля, в ряды вооруженных сил предполагается дополнительно привлечь до 500 тысяч человек.

Но уровень подготовки и обеспечения военнослужащих, подписывающих контракты, недостаточен для выполнения задач по назначению – они приобретают необходимый опыт непосредственно в ходе боевых действий. Однако ввиду значительного мобилизационного ресурса Россия способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение" , – отметил он.

Громов уточнил, что в период с начала весеннего призыва противник привлек на контрактную службу всего от 6 до 15 тысяч человек. В то же время, по его словам, руководство РФ планирует в сжатые сроки улучшить ситуацию путем формального "влияния" в состав вооруженных сил боевиков частных военных компаний, кроме ЧВК "Вагнер", численностью около 40 тысяч человек.

Бригадный генерал также проинформировал, что в настоящее время в центрах подготовки на территории Беларуси проходят обучение от 3 до 5 тысяч мобилизованных российских военнослужащих.

Кроме того, Громов отметил, что в России массового набора заключенных до регулярных войск не было.

"В составе общевойсковых соединений и воинских частей действуют только штатные роты "шторм-z", которые комплектуются осужденными, согласившимися подписать контракт с министерством обороны РФ" , – добавил он.

В этом контексте заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ рассказал, что массовый набор заключенных, по отдельным оценкам – до 27 тысяч человек, осуществлялся в ЧВК "Вагнер", подразделения которой выполняли задачи в интересах регулярных войск РФ и активно применялись в боевых действиях в Бахмуте.