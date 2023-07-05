Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности

Позиции Польши и Италии совпадают по Украине, Рим выступает за необходимость реальных гарантий безопасности Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони во время визита в Варшаву в среду.

"Во времена кризиса мы должны быть едиными. Начиная с Украины, по которой итальянская и польская позиции совпадают. Мы не можем принять российскую агрессию против Украины и сделаем все возможное, чтобы остановить ее" , – сказала Мелони.

Она добавила, что Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной, поддерживая ее на всех направлениях.