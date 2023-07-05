России удавалось глушить ракеты HIMARS с помощью РЭБ – Резников
Российским оккупантам удавалось глушить ракеты из американских РСЗО HIMARS с помощью систем радиоэлектронной борьбы, сообщает Деловая столица.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в комментарии Financial Times.
По его словам, боеприпасы для артиллерии с GPS-наведением, а также реактивные системы залпового огня, такие как американские "HIMARS", действительно были "высокоточными", но мощные российские радиоэлектронные системы находят способы глушить их.
"Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры", — сказал Резников.
Такой же подход, добавляет глава Минобороны, применяется для повышения эффективности работы разведывательных и ударных беспилотников, которые используются в беспрецедентных масштабах, но также часто подвергаются глушению.
"Это как постоянный маятник. Это война технологий", — сказал Резников.