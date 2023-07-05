Онлайн-встреча ШОС не продемонстрировала единства - NYT

Вчера, 4 июля, прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры трех крупнейших государств, стремящихся изменить мировой порядок, где доминируют Соединенные Штаты, приняли участие в виртуальной встрече. Однако совместное появление не продемонстрировало признаков увеличения единства, каждый из них, казалось, был сосредоточен на собственной, отдельной от других, цели, пишет NYT, сообщает Зеркало недели.

Для президента России Владимира Путина это означало демонстрацию силы после мятежа "Вагнера" и попытку получить поддержку его войны против Украины.

Для лидера Китая Си Цзиньпина саммит стал еще одной возможностью раскритиковать Соединенные Штаты, призвав положить конец "гегемонизму" и "политике силы".

А для премьер-министра Индии Нарендры Моди, председательствовавшего на встрече, это был способ продемонстрировать расширение роли его страны и нанести едва заметный удар своему заклятому сопернику Пакистану, призвав другие страны объединиться в "борьбе против терроризма".

На ежегодной встрече Шанхайской организации сотрудничества в подготовленных речах лидеров не прозвучало никакого драматического заявления об изменении альянсов. Но форум, созданный Китаем и Россией в 2001 году и включающий Пакистан и страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, дал представление о том, как региональный клуб, созданный для противодействия западному влиянию, может ориентироваться на конкурентные приоритеты.

Не было упоминания об обострении напряжения между Пекином и Нью-Дели, которое подталкивает Индию к сближению с Соединенными Штатами.

И если Путин надеялся, что лидеры ШОС могут выступить с громкими заявлениями о поддержке, чтобы повлиять его на ослабленную позицию внутри страны и поддержать войну против Украины, ему пришлось довольствоваться общей картиной и теплым тоном вместо этого.

Что еще важнее, для администрации президента США Джо Байдена и большей части остального мира, саммит ШОС, по сути, выглядел как заявление о том, что три лидера контролируют свои внутренние проблемы и готовы открыть путь к тому, что Путин назвал новым "многополярным" миром.

"У них всех есть стимулы преуменьшать события и делать так, чтобы все выглядело нормально. Они показали, что все под контролем и нет никаких расколов, несмотря на проблемы России и желание Индии развивать связи с США" , - сказал доцент кафедры политологии Национального Университета Сингапура Ян Чонг.

Ни один лидер во время саммита во вторник не нуждался в восстановлении своего имиджа больше, чем Путин, столкнувшийся с мощнейшим вызовом своему более чем двадцатилетнему правлению в прошлом месяце, когда боевики "Вагнера" попытались свергнуть военное руководство России.

Хотя Путин смог разрядить кризис, согласившись разрешить главарю вагнеровцев Егвению Пригожину уехать в Беларусь, этот короткий мятеж поставил под сомнение его авторитет и будущее.

Выступая на своем первом международном форуме после мятежа, Путин поблагодарил государства ШОС за поддержку после восстания, которое, по его словам, не имело народной поддержки в России.

"Объединенные глубокой ответственностью за судьбу родины, российские политические круги и все общество выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа" , – сказал Путин.

Он также пытался представить саммит как знак международной поддержки вторжения в Украину.

Нигде эта поддержка не более важна, чем со стороны Китая — единственной крупной страны, предоставившей России дипломатическое и экономическое прикрытие. Пекин пошел на это потому, что сделал долгосрочную ставку на Путина как на необходимого партнера, бросающего вызов Соединенным Штатам.

Однако эта ставка далась большой ценой, поскольку Китай пытается наладить отношения с ключевыми экономическими партнерами в Европе. Отказ осудить войну в Украине также привлек внимание мирового сообщества к агрессивной позиции Пекина по отношению к Тайваню.

Виртуальная встреча предоставила Си возможность продвинуть цель Китая – отвоевать влияние у Соединенных Штатов. Он разрекламировал ШОС как способ "улучшить глобальное управление" и продвигать "модернизацию по-китайски" - зашифрованный язык, выражающий видение мира, в котором Пекин и его партнеры будут оказывать большее влияние на международные правила и нормы.

Какое место в этом видении занимает Индия, еще предстоит выяснить. Крупнейший стратегический соперник Китая, присоединившийся к ШОС в 2017 году, рассматривает форум как способ сбалансировать свои связи с западными странами и отношения с Китаем и Россией.

Индия сохранила стабильные связи с РФ, преимущественно экономические, после того как отказалась осудить вторжение Кремля в Украину. Но ее отношения с Китаем ухудшились из-за пограничных споров и членства Индии в коалиции с Соединенными Штатами, ориентированной на безопасность, под названием QUAD. Пекин рассматривает QUAD как инструмент сдерживания Китая.

Громкий визит Моди в Вашингтон в прошлом месяце усилил подозрения Пекина относительно того, что Индия сближается с Соединенными Штатами, чтобы подавить рост Китая.

Несмотря на эту напряженность, Индия заинтересована в ШОС. Она полагается на страны Центральной Азии в вопросах поставок энергоносителей и сохранения влияния в Афганистане, что имеет побочные последствия для Пакистана.

Моди высоко оценил форум как "важную платформу" для мира и процветания, но призвал группу осудить страны, "использующие терроризм как инструмент своей политики". Замечание касалось Пакистана, обвиняемого Индией в спонсировании боевиков в спорном регионе Кашмир.

Аналитики считают, что Индия не откажется от Шанхайской организации сотрудничества и не выйдет из нее, поскольку это лишит ее плацдарма в Центральной Азии и тогда страна уступит регион главному противнику - Китаю.