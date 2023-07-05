Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что уже не будет служить в армии, потому что военная врачебная комиссия (ВВК) установила ему инвалидность.
"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установили инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета", - сообщил политик.
Луценко не сообщил о характере инвалидности. По его словам, теперь он собирается "приближать победу в качестве волонтера".