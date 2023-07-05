ВСУ били по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow — Громов
Силы обороны Украины били по Чонгарскому мосту и параллельной переправе через озеро Сиваш крылатыми ракетами Storm Shadow класса "воздух-земля", сообщает Укринформ.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.
Он отметил, что посредством крылатых ракет Storm Shadow класса "воздух-земля" Силы обороны Украины могут уничтожать критически важные военные объекты врага на расстоянии до 250 километров.
"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — подчеркнул Громов.