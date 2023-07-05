NYT: Путин после бунта ЧВК пытается купить лояльность силовиков

После кратковременного мятежа «Вагнера» в прошлом месяце Владимир Путин, похоже, пытается обезопасить свою систему от государственного переворота. Об этом, со ссылкой на New York Times, сообщает Зеркало недели.

Он вознаграждает лояльность среди правящей элиты и засыпает свой важнейший электорат – людей с оружием – деньгами. Пока он избегает широкомасштабных чисток, которые другие авторитарные лидеры проводили в ответ на попытки переворота или восстания. Возможно, такое воздержание продиктовано желанием избежать дальнейшей дестабилизации путинской системы.

«Президент действует очень рационально. Он сосредоточен на своем личном и политическом выживании, и он готов на все, чтобы добиться этого» , – сказала New York Times российский политолог Екатерина Шульман.

Она отметила, что на данный момент, несмотря на репутацию Путина как безжалостного, его реакция на неудачный мятеж больше похожа на пряник, чем на кнут. Об этом свидетельствует пышная церемония чествования силовиков в Кремле на прошлой неделе, а также официальный правительственный указ о повышении на 10,5% зарплаты солдатам, полицейским и другим сотрудникам силовых структур. Шульман утверждает, что «система слишком истощена и хрупка, чтобы прибегать к масштабным репрессиям» в ответ на восстание.

Некоторые утверждают, что на сегодняшний день то, как Путин разобрался с мятежом, укрепило его позицию. Он устранил Пригожина как дестабилизирующий фактор для оккупационных войск России в Украине и заставил военных, силовиков и членов правящей элиты снова объявить свою лояльность к нему.

Но аналитики считают, что Путин столкнется с новыми угрозами, особенно учитывая, что он продолжает расширять полномочия лоскутного аппарата безопасности, состоящего из разных интересов и центров власти.

«В краткосрочной перспективе Путин одержал победу. Но в долгосрочной перспективе сложилась дестабилизирующая ситуация» , – сказал профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

За 23 года пребывания у власти Путин передал контроль над некоторыми из важнейших государственных активов давним друзьям, а также назначил бывших телохранителей и других лояльных ему людей на ключевые государственные должности. ФСО отвечает за защиту самого Путина и ключевых членов правительства.

В прошлом году перебежчик из этой службы описал разветвленную организацию, в которую входит Центр биологической безопасности. Эта организация проверяет еду президента России. Считается, что Путин очень усердно подходит к своей личной безопасности. В интервью, опубликованном в 2017 году, Путин рассказал, как Фидель Кастро рассказал ему о том, что смог пережить много покушений, «потому что всегда лично заботился о своей безопасности».

Обычно Путин старательно готовит заговоры против своих врагов. Однако пока не было подтвержденных арестов людей, которые могли быть причастны к мятежу, или тех, кто был тесно связан с Пригожиным. Это резко контрастирует с последствиями попыток государственного переворота в Турции в 2016 году. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил большое количество осужденных, чтобы освободить место в тюрьмах для более 40 тысяч задержанных мятежников.

Судьба генерала Сергея Суровикина вызвала множество спекуляций. По предварительной информации его могли задержать или арестовать. Эксперты, которые внимательно следят за системой Путина, прогнозировали, что если Суровикина и схватили для допроса, то вскоре его отпустят.

Арест генералов «посеял бы хаос в армии», - сказал изданию собеседник, знающий Путина уже многие десятилетия. Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что российский автократ, хоть и назвал Пригожина «изменником» и демонстрировал свою разъяренность, все же тяготеет к привычному набору инструментов для удержания власти.

Шульман отметила, что о повышении зарплат для работников силовых ведомств не случайно объявили спустя несколько дней после бунта "Вагнера". Путин также, по всей видимости, пообещал предоставить больше оружия одному из преданных руководителей своей службы безопасности. Глава Национальной гвардии Виктор Золотов, бывший охранник Путина, на прошлой неделе похвастался, что президент пообещал вооружить его силы танками и артиллерией.

Также российский президент отмечал то, что доверяет министру обороны Сергею Шойгу, отставки которого Пригожин давно требовал из-за проблем на поле боя. Сам Шойгу впервые публично заговорил о мятеже в понедельник.

«Эти планы провалились, потому что, прежде всего, личный состав Вооруженных сил остался верен своей присяге и военному долгу» , – сказал Шойгу.

Но предоставление военным и службам безопасности больших денег и полномочий несет в себе определенные риски. Петербургский политолог Сергей Голосов предостерегает, что другие группировки внутри силовых структур могут поддаться искушению поднять собственное восстание, увидев благодаря Пригожину, что это возможно.

Вторжение России в Украину, по мнению аналитиков, останется дестабилизирующим фактором. Именно боевая роль наемников «Вагнера», очевидно, побудила Путина не обращать внимания на то, как Пригожин критиковал российских военных. Теперь Кремль может столкнуться с проблемой ведения войны в Украине без части "Вагнера", а также с вопросом сохранения баланса во все более хрупкой системе.

Это система, которая возникла в мирное время, предпочитает лояльность эффективности, - объяснил приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Николай Петров. Но на войне Кремлю нужно и то, и другое.