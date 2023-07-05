Российский ВПК может производить около 100 ракет в месяц — Генштаб

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) способен производить за месяц около 100 ракет. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает Укринформ.

"По нашим оценкам, в месяц российский ВПК способен производить около 100 ракет, в том числе более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц - морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал" , — сказал Громов.

Он отметил, что Российской Федерации удается сохранять темпы производства ракет, а по отдельным образцам вооружения повысить. Бригадный генерал пояснил, что это связано с переходом российских предприятий на круглосуточный режим работы, а также с использованием закупаемой в обход санкций элементной базы.

Громов также сообщил, что враг использует значительное количество БПЛА разных типов.

"В частности, от Ирана Россия получила до 1800 дронов типа "Шахед", из которых применено во время боевых действий около 1600 единиц, остаток – более 200 единиц. Запасы этих БПЛА постоянно пополняются за счет поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренностей о строительстве завода по производству дронов типа "Шахед" на территории Татарстана, в районе в 10 км от Казани" , — уточнил он.

Кроме того, бригадный генерал рассказал, что российские войска активно применяют ударные БПЛА собственной разработки типа "Ланцет", серийно производимые на "Ижевском механическом заводе", входящем в концерн "Калашников". По его словам, всего было изготовлено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 были применены в зоне боевых действий. Соответственно, их остаток составляет около 50 БпЛА.

"Но следует отметить, что в результате экономических санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными" , — подчеркнул Громов.

В то же время, он отметил, что получение от стран-партнеров платформы современного многоцелевого истребителя поколения 4++ - типа F/А-18, F-16, F-15, JAS-39 Gripen, Eurofighter Typhoon, Rafale - позволит применять современные авиационные средства поражения, которые находятся на вооружении стран-членов НАТО, выявлять средства воздушного нападения противника на большом расстоянии – не менее 200 км, уничтожать их на расстоянии более 160 км без вхождения в зону поражения ПВО врага и применять современные авиационные средства поражения по наземным и морским целям расстояния до 200 км и больше.