В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы на железной дороге — очевидцы
В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 5 июля прогремели взрывы, повреждена железная дорога, сообщает Украинская правда.
Оккупанты заявляют об обстреле Ясиноватой со стороны украинской армии.
По словам руководителя оккупационной администрации города, под обстрел попала часть железнодорожной линии, повреждена железнодорожная инфраструктура и супермаркет.
Местные паблики публикуют видео с пожаром и дымом. Как говорит очевидец на одном из видео, удар пришелся на административное здание на железнодорожной станции, горят вагоны.