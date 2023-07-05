Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар

Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил использованием ядерного оружия в войне, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Медведев в Telegram.

"Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – жизни почти 300 тысяч мирных граждан".

В ответ на западную критику относительно несовременности российской армии Медведев уверенно заявил, что это ложь.

В то же время он заверил россиян, что "если бы США и их вассалы" перестали бы поставлять оружие Украине, то война якобы закончилась бы в течение нескольких месяцев. Более того, он считает, что она может закончиться через несколько дней, если Запад прекратит поставлять оружие прямо сейчас.