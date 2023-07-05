Зеленский оценил поддержку военного мятежа "вагнеровцев" в России

Половина жителенй России поддержала военный мятеж ЧВК "Вагнер" в конце июня, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

По его словам, президент России Владимир Путин "сделает все, чтобы укрепить свою власть" после неудавшегося мятежа, который поддержала половина россиян.

"Половина России поддержала Пригожина… Мы все видим этот процесс, который показывает, что половина населения России находится в серьезных сомнениях" , — констатировал Зеленский.

Вечером 23 июня основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого "погибло огромное количество бойцов". Минобороны РФ назвало это заявление "информационной провокацией".

Пригожин призвал всех россиян присоединиться к нему, чтобы закончить "с этим безобразием" и "восстановить справедливость" в РФ. В Ростове в заложники к вагнеровцам попал заместитель министра обороны России.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что его боевики разворачивают колонны и идут в обратном направлении к полевым лагерям. Позже Пригожин объяснил, что организовал поход на Москву не для того, чтобы свергнуть российские власти, а чтобы сохранить независимость ЧВК.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что убедил главу РФ Владимира Путина жестко не расправляться с мятежом предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.