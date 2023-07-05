В ФГИУ рассказали, сколько средств принесла приватизация с начала года

За первое полугодие Фонд государственного имущества привлек в бюджет 1,82 млрд грн от проведения приватизационных аукционов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

С января по июнь было проведено 210 аукционов, в которых приняли участие 1012 участников. Суммарная победоносная цена по всем аукционам в 3,5 раза превысила стартовую – балансовую стоимость объектов.

Больше всего средств принесли приватизационные продажи:

здания гостиницы "Эрмитаж" (311 млн грн);

"Укроборонресурсы" (210 млн грн);

порт Усть-Дунайск (201 млн грн);

Старонибабский спиртзавод (142 млн. грн.);

"Электронмаш" (120,8 млн грн).

Самыми популярными по количеству участников оказались торги по продаже Ужгородского Укрдипросада (47 участников), гостиницы Эрмитаж в Киеве (39 участников) и теплиц во Львовской области (32 участника).

Наиболее активными среди регионов были Региональное отделение (РО) по Львовской, Волынской и Закарпатской областях - 49 аукционов, РО по Ровенской и Житомирской областях - 33 аукциона, РО по Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях - 26 аукционов.

"Все средства, полученные ФГИУ от приватизации, идут на поддержку Сил Обороны" , - подчеркнули в Фонде.

Напоминаем:

Фонд госимущества заявил, что создает новое структурное подразделение – Управление сопровождения санкционного имущества, которое будет заниматься активами, конфискованными у подсанкционных лиц.