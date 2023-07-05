МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС, но сохраняет бдительность

Специалисты МАГАТЭ внимательно следят за обстановкой на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с заявлениями об угрозе диверсии, но в ходе недавних инспекций признаков минирования там не обнаружили, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. (...) В ходе недавних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены", - сказал Гросси на брифинге в Японии, комментируя сообщения об угрозе диверсии на ЗАЭС.

Он добавил, что сейчас "нельзя расслабляться", и пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.