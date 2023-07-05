В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв – источник

В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.

По словам источника УП, взорвался пока неустановленный предмет (вероятно граната).

Информация о пострадавших уточняется.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в полицию.

Столичные полицейские сообщают, что получили информацию о том, что был слышен взрыв в помещении суда в Шевченковском районе.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Детали обещают позже.