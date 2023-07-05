В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв – источник
В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.
По словам источника УП, взорвался пока неустановленный предмет (вероятно граната).
Информация о пострадавших уточняется.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в полицию.
Столичные полицейские сообщают, что получили информацию о том, что был слышен взрыв в помещении суда в Шевченковском районе.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.
Детали обещают позже.