МВД: Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя

Подозреваемый во взрыве в Шевченковском райсуде Киева погиб на месте происшествия при штурме силовиков, двое правоохранителей ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире национального телемарафона.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя.

Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы".

В эфире национального телемарафона Клименко подтвердил, что человеком, который устроил взрыв сейчас в суде, является Игорь Гуменюк, чье дело длилось 8 лет.

Гуменюка доставили 5 июля на очередное заседание суда. После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался убежать. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении. При штурме, по предварительным данным прогремел еще один взрыв, в результате которого погиб сам Гуменюк, двое КОРДовцев получили ранения нижних конечностей.