Российские оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Российские ставленники заявили об ударе по администрации оккупированной ими Волновахи Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует так называемого "мэра" Волновахи Константина Зинченко.
По словам Зинченко поврежден один из этажей в левом крыле здания.
"Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой возле здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные. Информации о пострадавших пока нет".