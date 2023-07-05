Зеленский ввел санкции против 18 юрлиц, связанных с Россией

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 юридических лиц, которые связаны с Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил президент в Telegram, указ №371/2023 от 5 июля.

"Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, которые связаны с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ".

Президент подчеркнул, что деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах, должна быть заблокирована.

Он также добавил, что власти делают все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций.

Санкции введены на 10 лет против компаний: