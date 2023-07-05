Британия и Польша приняли соглашение о партнерстве в сфере обороны и внешней политики

Министры иностранных дел и обороны Великобритании и Польши в среду подписали двусторонний документ о партнерстве до 2030 года, в котором обещают углубить внешнеполитическое, безопасностное и оборонное сотрудничество, сообщает Европейская правда.

Документ, подписанный министрами Великобритании и Польши, определяет общие приоритеты обеих стран по ряду вопросов – от Беларуси до Китая и сотрудничества в области обороноспособности.

"Он подчеркивает обязательства Великобритании и Польши совместно поддерживать стабильную международную систему, которая защищает свободу, суверенитет и территориальную целостность, отстаивая права стран и государств на честную торговлю и определение своего собственного будущего" , – прокомментировали в британском правительстве.

Соглашение о партнерстве также предусматривает сотрудничество над развитием сил и средств вооруженных сил обеих стран, увеличение интенсивности и частоты совместных учений, усиление сил и средств сдерживания и обороны НАТО.

На встрече перед подписанием министры обсудили тесное сотрудничество между Великобританией и Польшей, поддержку Украины, а также оборону и безопасность Евроатлантического региона. Они также обсудили приоритеты НАТО накануне Вильнюсского саммита.

Оборонное партнерство Великобритании и Польши началось еще до Второй мировой войны. Сейчас в Польше дислоцируются несколько сотен британских военнослужащих, танки Challenger 2 и системы противовоздушной обороны Sky Sabre.

В апреле премьер-министр Великобритании объявил о подписании с Польшей соглашения на сумму 1,9 миллиарда фунтов стерлингов для развертывания британской системы противовоздушной обороны, произведенной компанией MBDA, по всей Европе.