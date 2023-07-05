Столтенберг рассказал, сколько "вагнеровцев" отправились в Беларусь

В Беларусь после провала мятежа отправилась лишь часть боевиков российского ЧВК "Вагнер", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

"Мы видели некоторые приготовления к размещению сил "Вагнера"… Мы пока не видели, чтобы их прибыло так много" , — сказал Столтенберг.

"Мы, конечно, внимательно следим за происходящим в Беларуси… Что мы видели, так это то, что силы "Вагнера" продолжают действовать в Африке" , — отметил он, подчеркнув, что, хотя не многие отправились в Беларусь, "некоторые находятся в Украине, но не на передовой".

Однако генеральный секретарь был осторожен в своей оценке того, что ждет "Вагнер" дальше.

"Я думаю, что еще рано делать какие-то окончательные выводы для "Вагнера" о последствиях недавних событий" , — сказал он.

Вечером 23 июня основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого "погибло огромное количество бойцов". Минобороны РФ назвало это заявление "информационной провокацией".

Пригожин призвал всех россиян присоединиться к нему, чтобы закончить "с этим безобразием" и "восстановить справедливость" в РФ. В Ростове в заложники к вагнеровцам попал заместитель министра обороны России.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что его боевики разворачивают колонны и идут в обратном направлении к полевым лагерям. Позже Пригожин объяснил, что организовал поход на Москву не для того, чтобы свергнуть российские власти, а чтобы сохранить независимость ЧВК.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что убедил главу РФ Владимира Путина жестко не расправляться с мятежом предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.