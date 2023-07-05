Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал

Подсудимый Игорь Гуменюк, погибший в результате взрыва в Шевченковском суде Киева 5 июля, чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя подорвать, заявил адвокат обвиняемого, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил адвокат погибшего Александр Свиридовский.

"У меня есть сомнения, что он сам себя подорвал. Его могли застрелить работники КОРДа во время штурма. Здесь важно будет исследовать судебно-медицинскую экспертизу".

Адвокат также добавил, что 31 августа было бы 8 лет, как Гуменюка удерживали в СИЗО без приговора, поэтому, по его словам, "понятно, что он морально сломлен".

Свиридовский, который присутствовал в заседании 5 июля, добавил, что был обеспокоен возможностью объявления Гуменюку пожизненного заключения.

"Он неоднократно обращался с просьбой пойти воевать, защищать страну. Ведь с начала АТО он 1,5 года пробыл в горячих точках в составе батальона "СИЧ" при тогда еще милиции. Затем состоялась ротация и ему предлагали работу в охране общественного порядка − то есть гонять националистов, которым он и был. Он не захотел, уволился и планировал вступить в ряды ВСУ. Он прошел революцию, горячие точки, у него был ПТСР, у него все черно-белое".

Свиридовский добавил, что Гуменюк в суде еще не давал показания и не признавал вину.

Он также рассказал, что заседание 5 июля началось в 15:35. В этот день рассматривали доказательства. Затем было ходатайство о продлении содержания Гуменюка под стражей − еще на 2 месяца.

Когда Свиридовский пошел получать решение суда, то услышал, по его словам, "удар".

"Штук 5 их было с разной периодичностью. Мы не могли понять, это взрывпакеты или удары металла о металл... Потом три взрыва, которые уже похожи на взрывы гранаты. Затем автоматная очередь... Всех вывели из здания суда", − рассказал Свиридовский.

По версии правоохранителей, Гуменюк подорвал себя гранатой, а во время штурма были ранены двое правоохранителей.

Для справки: Игоря Гуменюка обвиняли в том, что он бросил боевую гранату в нацгвардейцев под зданием ВР 31 августа 2015 года во время беспорядков из-за голосования относительно "особого статуса" ОРДЛО.

В результате погибли четверо правоохранителей, 65 человек (по другим данным около 130) получили ранения.

В деле есть еще один фигурант − Сергей Крайняк. Его обвиняют в соучастии в преступлении. По данным следствия, Крайняк якобы создал дымовую стену, чтобы Гуменюк мог незаметно бросить гранату.

Суд отпустил Крайняка под домашний арест. Сейчас мужчина воюет под Бахмутом.