Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области — указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Согласно указу президента было образовано:
- Великобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
- Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Якимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа", - говорится в сообщении.