Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области — указ

Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области — указ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Согласно указу президента было образовано:

  • Великобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
  • Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Якимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа", - говорится в сообщении.

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