Зеленский просил большее вооружение у союзников для ускорения контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие. и материальные средства для этого. почему Просто потому, что если мы начнем позже , это пойдет медленнее" , – рассказал Зеленский.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.