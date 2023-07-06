ВСУ наступают на пяти направлениях и нанесли удары по тылу оккупантов — ISW
Украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как показывают геолокационные кадры, украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.
Кроме этого, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, были нанесены удары по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Кроме этого, зафиксированы украинские удары по российским позициям вблизи Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.
Ключевые выводы ISW:
- По сообщениям, 5 июля украинские войска провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.
- Ночью и днем 5 июля украинские войска нанесли ряд ракетных ударов по тыловым позициям россиян вдоль всего фронта.
- Россия, вероятно, продолжает создавать информационные условия для возможного нападения на ЗАЭС под фальшивым флагом, но маловероятно, что это может привести к радиологическому инциденту.
- Украинские официальные лица сообщили, что Россия продолжает закупать иранские беспилотники Shahed и создает условия для производства этих беспилотников у России при содействии Ирану.
- Президент Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от угроз применения ядерного оружия в Украине во время своего визита в Москву в конце марта.
- Российские и украинские войска продлили наземные обстрелы на линии Авдеевка-Донецк.
- Российские чиновники создают информационные поводы для переноса региональных выборов в оккупированной Украине, вероятно, из-за опасений успешных украинских контрнаступлений.