ВСУ наступают на пяти направлениях и нанесли удары по тылу оккупантов — ISW

Украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как показывают геолокационные кадры, украинские силы продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.

Кроме этого, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, были нанесены удары по составу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Кроме этого, зафиксированы украинские удары по российским позициям вблизи Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.

Ключевые выводы ISW: