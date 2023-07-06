США пристально следит за ситуацией на Запорожской АЭС — Белый дом
Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции и возможными провокациями со стороны России, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, в США уверены, что АЭС не может являться объектом в зоне боевых действий. Она отметила, что американская сторона ведет мониторинг ситуации с начала российской оккупации украинского ядерного объекта.
"Мы продолжаем внимательно следить за положением вещей на электростанции", - сказала Жан-Пьер.
Спикер заявила, что дальнейшая военная оккупация Запорожской АЭС опасна и там не должно происходить боевых действий.