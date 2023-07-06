Буданов: Угроза катастрофы на Запорожской АЭС потихоньку спадает
Угроза российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции "уменьшается", сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью The Times, сообщает Лига.net.
Отмечается, что он отказался назвать причины, по которым угроза российской диверсии на ЗАЭС "уменьшается".
Буданов сказал, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия "в этой сфере".
По мнению главы разведки, уменьшается угроза техногенной катастрофы со стороны захватчиков.
"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – сказал он.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что во время недавних инспекций на Запорожской АЭС признаков минирования там не обнаружили, но внимательно следят за ситуацией с учетом заявлений об угрозе диверсии.