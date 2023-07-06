В Белом доме прокомментировали позицию США по членству Украины в НАТО

Соединенные Штаты считают, что двери НАТО для Украины открыты, и решение об этом будет принято с согласия всех стран-членов после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям Альянса, сообщает Укринформ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время прессбрифинга.

"Мы очень четко заявили, что мы привержены политике открытых дверей НАТО" , - акцентировала представительница Белого дома.

При этом она напомнила, что любое решение о членстве в Североатлантическом альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство.

"Итак, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украине, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции" , - отметила представитель администрации США.

Жан-Пьер отметила, что не будет прибегать к подробностям дипломатических переговоров. В то же время, она напомнила высказывания президента Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться (к Альянсу – ред.)".