ВСУ за сутки уничтожили 600 окупантов, 6 танков и 22 артсистемы — Генштаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 600 окупантов, а также уничтожили 6 танков, 22 артиллерийские системы и другую технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 232300 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 4068 (+6),
- боевых бронированных машин - 7932 (+15),
- артиллерийских систем - 4310 (+22),
- РСЗО - 657 (+1),
- средств ПВО - 404 (+9),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3635 (+21),
- крылатых ракет - 1264,
- кораблей /катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 6888 (+23),
- специальной техники - 605 (+7).