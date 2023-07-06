ВСУ за сутки уничтожили 600 окупантов, 6 танков и 22 артсистемы — Генштаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 600 окупантов, а также уничтожили 6 танков, 22 артиллерийские системы и другую технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили: