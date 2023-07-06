ВСУ за сутки уничтожили 600 окупантов, 6 танков и 22 артсистемы — Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили 600 окупантов, 6 танков и 22 артсистемы — Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 600 окупантов, а также уничтожили 6 танков, 22 артиллерийские системы и другую технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 232300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 4068 (+6),
  • боевых бронированных машин - 7932 (+15),
  • артиллерийских систем - 4310 (+22),
  • РСЗО - 657 (+1),
  • средств ПВО - 404 (+9),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3635 (+21),
  • крылатых ракет - 1264,
  • кораблей /катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6888 (+23),
  • специальной техники - 605 (+7).

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