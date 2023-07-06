Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС

Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.﻿﻿ Об этом сообщает﻿ издание Радио Свобода.

"На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше IV энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб" , - говорится в сообщении издания.

Сообщается, что фото были сделаны 5 июля.

Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

В то же время издание исследовало спутниковые фото с IV энергоблока ЗАЭС за последние полтора года и пишет, что подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время.

Генштаб сообщал, что оккупанты также заминировали крышу ІІІ энергоблока.