Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС
Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs. Об этом сообщает издание Радио Свобода.
"На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше IV энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб", - говорится в сообщении издания.
Сообщается, что фото были сделаны 5 июля.
Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.
В то же время издание исследовало спутниковые фото с IV энергоблока ЗАЭС за последние полтора года и пишет, что подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время.
Генштаб сообщал, что оккупанты также заминировали крышу ІІІ энергоблока.