Чиновникам, депутатам и ученым проиндексировали пенсии

В Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексированы на 19,7% пенсии по некоторым категориям. Выплата перерассчитанных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 грн.

Из них: