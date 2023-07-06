Чиновникам, депутатам и ученым проиндексировали пенсии
В Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексированы на 19,7% пенсии по некоторым категориям. Выплата перерассчитанных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 грн.
Из них:
- 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
- 659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" - на 1450,98 грн;
- 1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 грн;
- 197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" - на 422,51 грн.