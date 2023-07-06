В Польше рассказали, как отреагируют на удар РФ по ЗАЭС

Если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире программы BBC Newsnight, сообщает Зеркало недели.

«Это будет новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно» , — подчеркнул он.

Он пояснил, что использование этого вида оружия или прибегание к подобному шантажу создадут совершенно новую ситуацию не только для Украины, но также коснется значительной части территории НАТО.