В Польше рассказали, как отреагируют на удар РФ по ЗАЭС
Если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире программы BBC Newsnight, сообщает Зеркало недели.
«Это будет новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно», — подчеркнул он.
Он пояснил, что использование этого вида оружия или прибегание к подобному шантажу создадут совершенно новую ситуацию не только для Украины, но также коснется значительной части территории НАТО.
«Поэтому это потребует адекватной реакции. И не ждите, что я вам расскажу, какой именно она будет», — заявил министр иностранных дел Польши.