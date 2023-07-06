В ВСУ рассказали, кем РФ заменила "вагнеровцев" на Бахмутском направлении

После вывода наемников ЧВК "Вагнера" из Украины, Минобороны РФ пришлось пополнять нехватку живой силы, в частности на Бахмутском направлении, другими подразделениями. Группировка войск получилась достаточно "пестрой", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Группировка "Вагнера" полностью потеряла свою боеспособность из-за десятимесячных боев, в которых силы обороны нанесли им колоссальные потери. Они были полностью выведены с территории Украины" , - констатировал он.

По словам спикера, Россия заменила "вагнеровцев" на Бахмутском направлении воздушно-десантными подразделениями, подразделениями пехоты, подразделениями "Барс", подразделениями некоторых ЧВК по типу "Ветеран" или "Патриот", которые аффилированы с российским Минобороны, а также новосозданными штурмовыми ротами "Шторм-Z".

Отвечая на вопрос, почему группировка российских войск на Бахмутском направлении такая "пестрая", Череватый ответил, что у России просто нечем пополнять личный состав.