Всю украинскую экономику вытягивают не более 7 млн человек — исследование

Сейчас в Украине экономически активными являются около 11,7 млн человек, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн являются безработными. Такие данные обнародовали эксперты Украинского института будущего (UIF) во время презентации Прогноза экономики Украины на 2023−2024 годы, сообщает Новое время.

"По нашим подсчетам, сейчас в Украине есть около 28,5 млн человек. Но важна не общая цифра, а структура. Среди всех этих 28,5 миллионов у нас 16,8 миллиона это экономически неактивное население — пенсионеры, дети. Экономически активными являются где-то 11,7 миллиона, но работают реально из них только ориентировочно 9−9,3 миллиона. Если от этой цифры отнять еще бюджетников, то остается 6−7 миллионов человек, которые, по сути, являются той „упряжкой“, которая везет на себе всю экономику" , — рассказала эксперт экономических программ UIF Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Если население продолжит и дальше эмигрировать, некому будет создавать ВВП в Украине, платить налоги, а значит — страна не сможет не только обслуживать бюджет, но и выполнять социальные обязательства.

"Дефицит трудовых ресурсов приведет к повышению налогов, потому что это естественно: если на одного работающего человека будет приходиться два неработающих, чтобы их обеспечить, придется усиливать налоговую нагрузку. Следовательно, отсюда получим фискализацию экономики" , — подчеркнула исследовательница.

Поэтому, по ее убеждению, миграционная политика Украины, а именно вопрос возвращения украинцев из-за рубежа и привлечения новых мигрантов, должен стать для правительства приоритетом номер один.