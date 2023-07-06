Шмыгаль предлагает переложить проблемы водоканалов на местные бюджеты

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что тарифы на холодную воду пока что можно не повышать, а убытки водоканалов можно было бы покрыть за счет профицита местных бюджетов. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Лига.Бизнес.

"Тариф на электроэнергию для водоканалов не поднимался, во-первых. Во-вторых, я отметил, что местные бюджеты имеют остатки на счетах и могут поддержать свои коммунальные предприятия, которые должны предоставлять людям качественную питьевую воду" , – сказал Шмыгаль.

По его словам, у местных бюджетов есть 150 млрд грн, и они могли бы использовать эти деньги на покрытие убытков водоканалов.

29 июня Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг повысила﻿ тарифы на водоснабжение и водоотвод для трех десятков водоканалов, но уже через несколько дней отменила﻿ свое решение. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский назвал действия НКРЭКУ "позорным решением".