Пентагон усилит защиту данных после утечки документов

Глава Пентагона Ллойд Остин завершил обзор выводов и рекомендаций по процедурам безопасности, в частности, по данным разведки, который проводился после масштабной утечки секретных документов.

Об этом на брифинге рассказал неназванный чиновник Пентагона.

Он отметил, что ведомство не будет отдавать распоряжение радикально пересматривать процедуры безопасности.

Но в то же время в итогах такой проверки определен ряд сфер, где следует усилить защиту информации. Эти сферы включают улучшение индивидуальной и коллективной подотчетности, в частности, относительно процесса обработки и хранения разведывательных данных, а также обмена информацией.

В рамках новых мер будут созданы должности ответственных за контроль за обращением с совершенно секретными данными, а также новый отдел по борьбе с внутренними угрозами. Кроме того, планируется установить системы обнаружения электронных устройств в местах хранения и работы с секретной документацией.

Напомним, в апреле был арестован военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в сливе секретных военных документов. Он своей вины не признал.

Тейшейру обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

Слитые документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

В судебных документах прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания из-за обращения с секретной информацией. Но это не привело к ограничению ему доступа к ней.