Помощь Украине приносит пользу США - сенатор МакКоннелл

Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл отмечает важность продолжения помощи Украине, сообщает Зеркало недели.

По его словам, в обеих политических партиях есть критики, считавшие, что война в Украине не важна для Соединенных Штатов.

«Это не моя точка зрения, это не мнение большинства республиканцев в Сенате и демократов» , — сказал он, описывая борьбу с Россией как «самое важное, что сейчас происходит в мире».

Лидер республиканцев сказал, что финансирование также приносит пользу США, поскольку половина средств тратится в США на производство оружия.

Он подчеркнул, что последствия российского вторжения в Украину оказались не такими, как предполагал Владимир Путин, надеявшийся, что ему удастся расколоть НАТО. Однако угроза российской агрессии сплотила широкую коалицию стран для поддержки Украины, включая страны Азии, стремящиеся послать месседж президенту Китая Си Цзиньпину.

«Все произошло не так, как предполагал Путин» , — сказал МакКоннелл.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе на саммите НАТО состоится расширение Альянса путем присоединения к нему Швеции.