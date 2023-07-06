Зеленский: мятеж Пригожина поддержали почти 20 регионов России

Жители 18 или 19 регионов России поддержали бунт Евгения Пригожина, а представители 21 региона – политику президента РФ Владимира Путина, демонстрирующую разбалансированные настроения в российском обществе, сообщает Укринформ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Глава Украинского государства подчеркнул, что стремительное продвижение представителей ЧВК "Вагнер" вглубь России и оккупация некоторых регионов свидетельствует, в частности, о том, что Путин не контролирует ситуацию в регионах.

Зеленский заметил, что почти вся российская армия – на территории Украины, поэтому "вагнеровцы" так легко шли по территории России.

"Мы видим очень интересную аналитику: половина России поддержала Пригожина, половина России поддержала Путина. 18 или 19 регионов России конкретно поддержали действия Пригожина и 21 регион поддержал Путина. Еще некоторые регионы балансировали - не знали, кого поддержать. Мы видим следующие процессы: половина России людей в России колеблется" , — отметил президент Украины.

Он констатировал, что глава России – "другой по мощи человек".

"Человек старый, неэнергичный. Человек, который не контролирует процессы" , – добавил Зеленский.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Путин допустил историческую ошибку, начав наступление на Украину. "Это наступление породило все остальное: силу "вагнеровцев", ведомость Пригожина, неконтролируемость в России. К этому привело полномасштабное вторжение", - аргументировал он .

Зеленский подчеркнул, что именно в этот момент, когда президент РФ слаб, миру нужно давить на него.