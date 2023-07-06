Meta запустила Threads: новый конкурент Twitter

Компания Meta запустила Instagram Threads, который должен стать конкурентом Twitter, приложение уже доступно в Google Play и App Store. Об этом сообщает Meta.

Threads является новой программой, над которой работала команда Instagram, для обмена текстовыми сообщениями. Сам интерфейс чем-то напоминает Twitter.

С сегодняшнего дня Threads доступен в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для iOS и Android пользователей, которые могут скачать программу из Apple App Store и Google Play Store.

В Threads пользователи могут авторизоваться через свою учетную запись Instagram, и делать публикации до 500 символов, при этом используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.

В целом Threads достаточно похож на Twitter, поскольку пользователи также могут писать как отдельные посты, так и создавать ряд объединенных одной темой сообщений.

Кроме того, в Threads можно настроить приватность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.

Сейчас приложение на доступно на территории стран-членов ЕС из-за нормативной неопределенности относительно использования персональных данных службой