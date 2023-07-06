Израиль упростил трудоустройство украинцев

Израиль обновил политику по трудоустройству украинцев, а также продлил визы до конца 2024 года. Об этом говорится на правительственном портале Израиля, сообщает Лига.Бизнес.

Министр внутренних дел Моше Арбель пояснил, что Тель-Авив обновил политику относительно пребывания граждан Украины в Израиле, учитывая "течение времени и приобретенный опыт".

Украинцам, бежавшим от войны, теперь разрешается трудоустроиться при условии, что прошло 90 дней с момента их въезда в Израиль и у них есть украинский паспорт.

При этом работодатель обязан проверить, действительно ли у его работника есть украинский паспорт и находится ли он в Израиле более 90 дней.

Также принято решение продлить до 31 января 2024 года лицензии на визит типа В/2 (туристические) гражданам Украины, на законных основаниях находившихся в Израиле в день начала полномасштабного вторжения РФ или въехавших после его начала.

"По завершении этого периода визы будут пересмотрены" , – отмечается на сайте.

В январе министр внутренних дел Айелет Шакед приняла решение, согласно которому беженцы из Украины, которые прибудут в Израиль после 1 октября 2023 года, не смогут легально устроиться на работу.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в начале июня заявил, что находящиеся в Израиле украинские граждане имеют возможность оставаться в стране на законных основаниях до окончания войны.

По словам Бродского, значительная волна украинских беженцев была в начале полномасштабного российского вторжения. Самая критическая ситуация наблюдалась в феврале-марте, когда украинцы массово бежали от войны в другие страны.

Сейчас в Израиле осталось более 15 000 беженцев из Украины.