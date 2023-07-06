В НАТО рассказали о ходе переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоане заявил о том, что в НАТО ведут переговоры по формулировке гарантий безопасности для Украины до обретения ею членства, сообщает Европейская правда.

"Мы будем работать над пакетом помощи (Украине, - ред.), и да, мы ведем многосторонние переговоры по формулировке гарантий безопасности, которые обеспечат согласованность и предсказуемость до момента приобретения ею членства в НАТО" , – отметил Джоанэ.

По его словам, Украина прекрасно продемонстрировала, как героически воюет и хорошо использует нашу технику, радикально отойдя от постсоветских доктрин ведения войны.

Он также указал на то, что сегодня Украина "гораздо теснее связана с нашим Альянсом и западным миром". Чиновник добавил, что в Вильнюсе лидеры НАТО "выйдут на следующий уровень политических отношений".

"Дискуссии происходят. Понятно, что президент Зеленский и Украина хотят иметь четкий график интеграции. И когда условия будут выполнены, Украина имеет все шансы со временем стать членом НАТО" , – резюмировал Джоанэ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вместе со своим польским коллегой Збигневом Рау поддержали﻿ ускоренное вступление Украины в НАТО.