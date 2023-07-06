В Болгарии ужесточили меры безопасности накануне визита Зеленского
В Софии ужесточили меры безопасности перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского 6 июля, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Ожидается, что Зеленский прибудет в Болгарию около обеда. Он будет путешествовать правительственным AirBus, который сегодня вылетел из Софии в 7:01 утра и приземлился в Кишиневе в 7:59 утра. Из Кишинева он должен отправиться в 10:50.
В программе президента Украины предусмотрена встреча с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и вице-премьер-министром Марией Габриель.
В завершение запланирована встреча с главой государства Руменом Радевым.
При этом в Софии ужесточили меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.
В частности, перекрыто движение транспорта в районе Совета министров. На месте работают многочисленные патрули и жандармерия.
Визит Зеленского в Болгарию
4 июля болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщило о возможном визите Зеленского в Болгарию. Туда его пригласило приехать новое правительство страны.
Вчера визит Зеленского подтвердил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и извинился из-за утечки информации в СМИ.