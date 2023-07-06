Шмыгаль рассказал о планах повышения налогов

Налоговую систему приводят к уровню, который существовал до полномасштабного вторжения РФ в Украину. После э того Правительство не планирует других повышений налогов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, сообщает Зеркало недели.

"Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Отчасти мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа" , – отметил он.

По его словам, речь идет об упрощенной системе налогообложения, в частности, возврате до 5% вместо 2%.