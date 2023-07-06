СБУ задержала жителя Торецкого, который сливал позиции ВСУ под Бахмутом

Служба безопасности задержала жителя Торецкого, который "сливал" в Телеграмм-бот ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Подозреваемый собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении. В первую очередь, он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого, выходящего из дома для осуществления скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск.

"В своих сообщениях он отмечал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных" , - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.