С начала года в бюджет поступило 293 млрд грн от ОВГЗ — НБУ

На первое полугодие 2023 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 293 млрд грн в эквиваленте. Всего за время военного положения удалось привлечь 545 млрд грн. Об этом сообщает﻿ пресс-служба НБУ.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 126,7 млн грн, $1,7 млрд и 529,8 млн евро.

В течение января — июня заимствования министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 80 530,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа.

Всего с начала полномасштабной войны правительство на первичных аукционах привлекло 347,9 млн грн, $3,8 млн и 1,6 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 340,1 млн грн, $4,5 млн и 1,1 млрд евро.