ГУР: Россия находится на грани гражданской войны

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что сейчас Российская Федерация находится на грани гражданской войны. В интервью Times он констатировал, что тамошнее общество раскололось на две части, сообщает Зеркало недели.

"Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ находится на грани гражданской войны" , - сказал Буданов.

По его мнению, для усиления конфликта внутри страны-агрессора не хватает еще "небольшого внутреннего дела".

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что главаря вагнеровцев Евгения Пригожина убедили развернуться от Москвы во время его вооруженного мятежа, нажав на его патриотические убеждения. "Повара Путина" убедили, что он "разорвет Россию", а Пригожин этого не хотел.

Также Буданов рассказал, какие два последствия этого путча окажут положительное влияние на ситуацию в Украине. Во-первых, "Вагнер" больше не будет воевать против нашей страны, во-вторых, этот мятеж скомпрометировал российское военное руководство